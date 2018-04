Paukenschlag! IKEA legt Lustenau-Projekt auf Eis

Wie die "VN" exklusiv von IKEA erfahren haben, legt der schwedische Möbelriese das Lustenau-Projekt auf Eis. Als Gründe werden die "ungewöhnlich lange Dauer der Projektentwicklung" sowie das Thema Verkehr genannt.

Wie die “VN” exklusiv in Erfahrung brachten, legt IKEA das “Projekt Lustenau” auf Eis. IKEA-Sprecherin Barbara Riedl nennt drei maßgebliche Gründe für die Entscheidung: “Einerseits das Thema Verkehr, das in absehbarer Zeit schwer zu lösen scheint. IKEA hat auf diese Lösung kaum Einfluss. Für eine Etablierung wäre eine solche Lösung aber Grundvoraussetzung. Dazu kommt die ungewöhnlich lange Dauer der Projektentwicklung. Wir sind so weit weg von unserem ursprünglichen Wunschzeitplan, dass sich in der Zwischenzeit Rahmenbedingungen massiv geändert haben.”