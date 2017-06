Pauger will zur Heim-EM nach Kitzbühel

(750m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5km Laufen)

Nach seinem Bruch der Elle im Trainingslager des ÖTRV, war dies nun der erste Wettkampf an dem er wieder teilnehmen durfte. Beim Schwimmen zeigte er schon wieder eine starke Leistung und kam knapp hinter den Schnellsten aus dem Wasser.

Beim Rad und beim Laufen konnte er aufgrund seinen Trainingsrückstandes nicht ganz mit der Spitze mithalten. Trotzdem platzierte er sich letztendlich auf dem 5. Rang in der Juniorenklasse. Insgesamt eine überraschend starke Leistung und somit sollte für die kommende EM, in 14 Tagen in Kitzbühel, noch ein Startlatz möglich sein. Diese Zeit sollten ausreichen um den Trainingsrückstand noch aufholen zu können.

Gleichzeitig zur Staatsmeisterschaft und ÖM gab es in der Steiermark in der Lippizanerheimat einen ÖTRV-Nachwuchscup, bei dem die 3 Kaderathleten Wendelin Wimmer (Tri Dornbirn) und Moritz Meier sowie Larissa Burtscher (Beide Tri Team Bludenz) am Start standen.

Larissa Burtscher zeigte einen beherzten Wettkampf und konnte mit ihrer bekannten Stärke auf dem Rad, sie erzielte die schnellste Radzeit, den hervorragenden 3. Rang erreichen. Der Bregenzer Wimmer und der Bludenzer Meier platzierten sich in der Jugendklasse auf den Rängen 14 und 15. Nicht ganz das Ergebnis, dass sie sich erwartet hatten. Wendelin Wimmer stieg mit den Schnellsten aus dem Wasser und kam dann leider auf der Radstrecke zu Sturz. Meier zeigte für sich beim Schwimmen und beim Rad eine starke Performance, leider hatte er dann Probleme beim Laufen. Trotzdem eine gute Ausgangslage für die kommende ÖM in einer Woche.