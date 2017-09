Patriots vor NFL-Kick-off wieder Titelanwärter

Star-Quarterback Tom Brady mit der Vince Lombardi Trophy - © AFP

Die mit Spannung erwartete neue Saison der National Football League (NFL) wird in der Nacht auf Freitag mit dem Duell zweier Top-Teams eröffnet. Titelverteidiger New England Patriots trifft in Foxborough auf die Kansas City Chiefs. Der Kreis der Mitfavoriten auf den Titel in der US-Profiliga ist groß. Auch Super-Bowl-Finalist Atlanta Falcons könnte wieder eine entscheidende Rolle spielen.