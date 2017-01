Patrick Feurstein will Heimvorteil nützen

© Gepa

Die arrivierten Slalomfahrer kämpfen am Dienstag in Schladming um Weltcuppunkte. Die Jugend reist in den Bregenzerwald, um sich dort ins Rampenlicht zu fahren. Am Dienstag und Mittwoch werden die von Mellau nach Damüls verlegten FIS-Torläufe am Wallisgaden-Lift ausgetragen.