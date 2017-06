Pater Adrians erste Begegnung mit den Firmlingen

Pater Adrian begegnete den 19 Tschaggunser Firmlingen in deren Pfarrgemeinde - © Firmgruppe Tschagguns 2017

Die diesjährigen 19 Tschaggunser Firmlinge trafen sich am 31. Mai 2017 mit Firmspender Pater Adrian aus Bludenz in der Pfarrkirche Tschagguns. Dabei wurde über die bevorstehende Firmung am 18. Juni 2017, aber auch über Gott und die Welt gesprochen.