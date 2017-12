Patenschaften für Wörter und Satzzeichen von Kleist

Um Original-Stücke aus dem Nachlass des Dichters Heinrich von Kleist kaufen zu können, hat das Kleist-Museum in Frankfurt an der Oder eine Spendenaktion gestartet. Bis zum Jahresende vermittelt das Museum unter dem Motto "Ein Stück Kleist" Patenschaften für Wörter, Zahlen und Satzzeichen eines Briefes, den Dichter Heinrich von Kleist (1777 - 1811) 1803 geschrieben hat.

Es geht um sieben Kleist-Zeilen am Ende eines dreiseitigen Briefes. Das vergilbte Schriftstück beginnt mit den Worten “Und nun küsse in meinem Namen”, es endet mit der Unterschrift “Heinrich”. Diese hat sich Frankfurts Oberbürgermeister Martin Wilke für 300 Euro gesichert. Das sei für ihn Ehrensache gewesen. “Der Brief ist eine Rarität und um Raritäten muss man kämpfen”, sagt er.