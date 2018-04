Paten für Rotwild Elsa und Heidi

Nun haben alle Hirsche im Wildpark Feldkirch Paten. Die Rotwildtiere Elsa und Heidi freuen sich über Zuneigung von Groß und Klein aus Alberschwende und Gisingen.

Am selben Tag hat auch das Rotwildtier Heidi Paten bekommen: Die Familien Hutter und Macher aus Gisingen. Dietmar, Anni, Claudia, Daniel und Petra präsentierten gemeinsam mit Elsas Paten stolz die Urkunde der Übernahme der Patenschaft. Warum der Name Heidi? „Wir haben lange überlegt, Heidi ist einfach ein schöner Name“, sagen die neuen Paten. Überhaupt nicht scheu bei der Übergabe der Patenschaften war auch Platzhirsch Bernd, der über einen stattlichen Harem von sieben Damen im Rotwildgehege 2 verfügt. Insgesamt leben im Wildpark derzeit 13 Rothirsche in zwei Gehegen.