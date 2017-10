Patchwork Gilde Österreich spendet „Götzner für Götzner“

Das Foyer und der große Saal waren bunt geschmückt mit Patchwork Arbeiten aus ganz Österreich und bunten Quilts zur verschiedenen Themen. Das einmal im Jahr stattfindende Quiltfest mit AusstellerInnen aus dem ganzen Bundesland fand das letzte Mal im Jahre 2009 in Götzis statt. Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, eigene Quilts auszustellen, Freunde und Gleichgesinnte zu treffen und sich auszutauschen. Die Patchwork Gilde Österreich organisiert Kurse und Workshops zum Erlernen traditioneller und neuer Quilttechniken.

Die frisch gewählte Obfrau Margarita Frank freute sich, im Zuge der Schluss Veranstaltung am Sonntag dem sozialen Verein „Götzner für Götzner“ mit Doris Klinger an der Spitze einen Spendenscheck über die Summe von 1 100.- Euro zu überreichen. Die Spende war aus dem Verkauf von Losen an den Ausstellungstagen zusammen gekommen. Obfrau Doris Klinger nahm den Betrag dankend entgegen und hielt fest, dass bedürftige Familien, Kinder und Jugendliche in der Marktgemeinde froh sind, wenn ihnen mit einer Geldspende geholfen wird. VER