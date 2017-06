Paszek kehrt womöglich erst 2018 auf die Tour zurück

Vorarlbergerin Paszek leidet an Trigeminusneuralgie, einer Form des Gesichtsschmerzes. - © APA

Die Vorarlbergerin Tamira Paszek könnte nach eigener Angabe erst nächstes Jahr wieder auf die Tennis-Tour zurückkehren. Die 26-Jährige schrieb am Dienstag in einem Facebook-Posting, dass sie an der Trigeminusneuralgie leide, eine Form des Gesichtsschmerzes mit gelegentlichem Zucken der Gesichtsmuskulatur.