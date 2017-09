Fußgängerin wurde zu spät wahrgenommen - © APA (Archiv/Webpic)

Eine Passantin ist am Samstagvormittag in Wien-Favoriten von einer Straßenbahn niedergestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 9.00 Uhr in der Troststraße, berichtete die Landespolizeidirektion. Die 59-Jährige wollte die Fahrbahn überqueren, als sie von einer Garnitur des 67ers erfasst wurde, die Richtung Reumannplatz unterwegs war.