Passanten retteten in der Obersteiermark Bub aus der Enns

Der Bub wurde in die Kinderklinik Amstetten geflogen - © APA (Archiv)

Passanten haben Sonntagabend einen achtjährigen Obersteirer aus einer Wehranlage der Enns gerettet. Der Bub war beim Einsammeln seiner Schuhe bei einer Sandbank zu weit ins Wasser geraten und abgetrieben worden. Ein 69-Jähriger sprang in den Fluss und brachte den Kleinen in Sicherheit. Die Feuerwehr barg schließlich auch den Passanten aus dem Wasser, teilte die Polizei am Montag mit.