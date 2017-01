Das Team um Didi Scheicher konnte sich über einen vollen Ballsaal und die Besucher über ein kurzweiliges Programm beim einzigen Parzellenball in Hörbranz freuen. Bei einer großen Tombola wareten viele tolle Preise auf die glücklichen Gewinner und humorige Showeinlagen sorgten für Unterhaltung. Die Livemusik „Rubies“ spielte zum Tanz und sorgte dafür dass die Tanzfläche immer gefüllt war. Die Parzellenbar wurde von Marco und Daniel bestens betreut. Natürlich ließen sich das amtierende Prinzenpaar Prinzessin Katja und Prinz Thomas mit ihrem aufregenden Gefolge den Ballabend nicht entgehen. Begleitet von den Hörbranzer Raubrittern und den Leiblachtaler Schalmeien präsentierte das Herrscherpaar der fünften Jahreszeit seine einmalige Show und erntete dafür begeisterten Applaus. Auch die begehrten Prinzenorden wurden an ausgesuchte Persönlichkeiten und Unterstützer verliehen, die Leiblachtaler Schalmeien sorgten mit ihren unverwechselbaren Klängen für ausgelassene Stimmung. Die gesamte Faschingsgilde bedankte sich bei der Fasching- und Funkenzunft Ruggburg für ihren unermüdlichen Einsatz. Gerade die kleineren Veranstaltungen in fast familiärem Ambiente sorgen dafür, dass soziale Begegnungen erhalten und geknüpft werden, dass miteinander gefeiert und gelacht werden kann und dass nachbarschaftliche Kontakte auch über die Parzellengrenzen gelebt werden können. Für viele ehemalige Bewohner der Parzelle bietet sich hier die Gelegenheit ihre Bekannten und Nachbarn wieder einmal zu treffen.