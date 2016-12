Partys am Weihnachtswochenende: Hier feiert das Ländle

Mit einem Weihnachtssamstag mutieren die Feiertage zu einem echten Feierwochenende und los geht’s natürlich schon am Freitag. Im Conrad Sohm gibt es ein “Malen nach Zahlen Weihnachtsspecial”. Auf der Bühne: Virgilio – Start ist um 22 Uhr. Im Dornbirner Spielboden präsentieren Robinson ihr neues Album ab 21 Uhr. In der Nachtschicht in Hard wird mit Juicy M gefeiert, während im Projekt Einhorn die Teen Spirit Party über die Bühne geht.

XMAS und “Waste The Night”

Auch am Heilgen Abend feiert Vorarlberg, Im Mauerwerk in Bürs steigt die Jägermeister XMAS Party. Der Rauch Club verabschiedet sich am 24. Dezember von der “Waste The Night”-Party mit einem letzten Rave. Im Club Blue in Lauterach wird Weihnachten mit einer “Black Out – Christmas Edition” gefeiert.

Sommernacht und “Ruhestörung”

Am 25. Dezember wird in Hohenems schon wieder der Sommer gefeiert. Im Tennis Event Center steigt nämlich zum elften Mal die “Sommernachts Party”. Im Project Einhorn steigt die “Christmas Rock Night”, während im K-Shake das Partylabel “Ruhestörung” zu Gast ist. Im Conrad Sohm werden am Sonntag “Nu Elementz” einheizen, los geht’s um 22 Uhr.

Was sonst noch so im Ländle los ist, findet ihr auf wohin.vol.at