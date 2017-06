Party und Romantik: Das war der Antenne Vorarlberg Partymix live!

Am Freitag verwandelte sich die Bregenzer Beachbar in eine riesige Freiluft-Disco. 1.500 Partyhungrige feierten ausgelassen beim ANTENNE VORARLBERG Partymix Live zu den Beats von DJ Enrico Ostendorf bis in die Nacht. Vom bisschen Regen ließen sich die Besucher nicht abhalten und tanzten die ganze Nacht zu den Beats von Enrico Ostendorf.

Ganz romantisch wurde es, als Christopher Schöpf seine Freundin Sonja Gollob überraschte: ANTENNE VORARLBERG Moderator Martin Veith holte sie unter dem Vorwand, beim Überraschungsgewinnspiel die glückliche Gewinnerin zu sein, auf die Bühne. Mit verbundenen Augen ertastete sie Gegenstände – unter anderem ihre eigenen Verlobungsringe. Ganz zum Schluss sogar ihren Zukünftigen! Klar, dass Sonja nach dem Kniefall von ihrem Schatz Christopher unter Tränen Ja sagte!

Wer die Party in der Beachbar verpasst hat, hat am 1. Juli wieder Chance beim Partymix Live dabei zu sein, denn dann gastiert ANTENNE VORARLBERG DJ Enrico Ostendorf wieder in der Beachbar in Bregenz.