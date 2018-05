Party pur an Pfingsten

Auch heuer hieß das Ziel aller Pfingstausflügler in Partylaune wieder Waldfest Göfis. Gleich drei Tage hintereinander war Party nonstop im Festzelt am Sportplatz angesagt.

GÖFIS Schon am Samstagabend wurde mit „Kurzfristig“ und DJ Staub.Sepp bis tief in die Nacht im Festzelt gefeiert. Am Sonntagabend bewiesen wie schon im Vorjahr Alpenstarkstrom im Anschluss ans Nachwuchsturnier, dass sie einen ganzen Abend für Party pur sorgen können. Wild und ausgelassen wurde zu den beliebten Party-Klassikern wie „Sweet Caroline“ getanzt und bis spät in die Nacht gefeiert.

Als krönender Abschluss lud wieder ein zünftiger Frühschoppen am Pfingstmontag ein. Ab 11 Uhr spielte das Trio Gerhard Gabriel („Gegi“ Ex-Klostertaler) Volksmusik-Klassiker und ein buntes Potpourri der schönsten Hits, wozu von vielen das Tanzbein geschwungen wurde. Ebenso am Pfingstmontag spielte der Musikverein Göfis im Festzelt zum Grande Finale des dreitägigen Partymarathons stimmungsvoll auf. An den Bierbänken wurde munter und fröhlich geschunkelt und gefeiert. Bei schönstem Frühsommerwetter ließen sich viele Gäste in Dirndl und Lederhose das frisch gezapfte Frastanzer Bier und die Grillwurst munden. Der SC Göfis freute sich über die zahlreich erschienenen Gäste aus Nah und Fern im bewirteten Festzelt. HE