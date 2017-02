Party auf Kufen in der Vorarlberghalle

Feldkrich. (etu) „Disco-time“ mit Freunden und super Partylaune war angesagt: Nach dem „Mäschgerle on Ice“ vergangene Woche wurde das Eis für das ältere Publikum vorbereitet. DJ Thomas sorgte auch dieses Mal wieder für den richtige Sound und heizte den Gästen in der kühlen Vorarlberghalle ordentlich ein. Discokugel und Lasershow rundeten die Atmosphäre ab.

„Wir denken jedoch darüber nach, gegen Ende der Saison noch einmal eine Eisdisco zu veranstalten. Diese könnte dann auch unter einem Motto stehen“, erklärt Regina Pröckl vom Marketing der Freizeitbetriebe Feldkirch. Das Einzige, was die Eisdiscofans dieses Mal vermissten, waren Leuchtarmbänder, die bisher gratis verteilt wurden.