Parndorfer Flüchtlingstragödie auf der Bühne

Das Stück erntete am Ende stehende Ovationen - © APA

Einen “kulturellen Gedenkstein” für 71 im August 2015 in einem an der Autobahn A4 bei Parndorf abgestellten Lkw tot aufgefundene Flüchtlinge wollte die Theaterinitiative Burgenland setzen. Das Resultat – ein von Peter Wagner inszeniertes Stück namens “71 oder Der Fluch der Primzahl” – ist am Mittwochabend in der Parndorfer Volksschule zur Uraufführung gelangt.