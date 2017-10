Parlamentswahlen in Tschechien werden fortgesetzt

Präsident Zeman war bereits wählen - © APA (AFP)

In Tschechien werden am Samstag die zweitägigen Parlamentswahlen fortgesetzt. Seit 8.00 Uhr haben die Wahllokale erneut geöffnet. Um 14.00 Uhr wird die Abstimmung endgültig beendet, sofort danach wird die Auszählung der Stimmen beginnen. Es sind keine Exit Polls vorgesehen. Mit ersten aussagenkräftigen vorläufigen Ergebnissen kann am Nachmittag gerechnet werden.