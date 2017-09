Herausforderer Jonas Gahr Störe bei der Stimmabgabe - © APA (AFP)

In einigen norwegischen Kommunen haben Bürger bereits am Sonntag ihre Stimme für die Parlamentswahl abgegeben. In rund 170 Orten kann an zwei Tagen gewählt werden. Ausgezählt werden die Stimmen allerdings erst am Montag, dem offiziellen Wahltag, nach 21.00 Uhr. Rund 3,8 Millionen Norweger sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen.