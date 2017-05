Parlamentswahl in Algerien hat begonnen

Das nordafrikanische Land macht wegen gesunkener Ölpreise eine schwere Finanzkrise durch. Der Unmut in der Bevölkerung über soziale Missstände, Korruption und nicht gehaltene Versprechen der Regierung ist groß. Angesichts der weitverbreiteten Politikverdrossenheit wurde mit einer niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. In Algerien ist seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1962 die Nationale Einheitsfront von Präsident Abdelaziz Bouteflika an der Macht.

Dringendstes Problem neben der Wohnungsnot und der unzureichenden Gesundheitsversorgung bleibt die hohe Arbeitslosenzahl. Allgemein wurde mit einem Sieg der Regierungskoalition aus der ehemaligen Einheitspartei Nationale Befreiungsfront (FLN) und ihrem Juniorpartner Sammlungsbewegung für Demokratie gerechnet. Die Islamisten, Hauptkraft der Opposition, traten in verschiedenen Gruppierungen an. Insgesamt bewarben sich 12.000 Kandidaten für einen Sitz in der Nationalversammlung.

Die Wahl wird von internationalen Beobachtern überwacht, mehr als 26.000 Kräfte des Zivilschutzes sollen nach Angaben der staatlichen algerischen Nachrichtenagentur APS für Sicherheit in den Wahlbüros sorgen. Bei der vergangenen Parlamentswahl im Jahr 2012 hatten mutmaßliche Islamisten zwei Sprengstoffanschläge verübt. In einer Gemeinde südlich der Hauptstadt Algier stürmten Jugendliche zwei Wahllokale und steckten Wahlurnen in Brand.

Die Wahllokale sollten am Donnerstagabend um 20.00 Uhr (MESZ) schließen. Am Freitagvormittag werden die Ergebnisse von Innenminister Noureddine Bedoui verkündet.

(APA/dpa/ag.)