Parlamentswahl in Albanien hat begonnen

In Albanien ist die Politik traditionell von einer starken Konfrontation zwischen Regierung und Opposition geprägt. Nach dem ersten reibungslosen Machtwechsel nach einer besser abgewickelten, weniger umstrittenen Wahl vor vier Jahren war es auch während der Legislaturperiode relativ ruhig geblieben. Auch der Wahlkampf war bei den üblichen verbalen Untergriffen und Verleumdungen dieses Mal weniger aufgeheizt; sonst hatte es auch Verletzte und sogar Tote gegeben.

Früher akzeptierte der Verlierer den Wahlausgang oft nicht und setzte dauerhaft die Politik lähmende Boykott- und Protestmaßnahmen. Dieses Mal spitzte sich die Lage erst zu, als das Wahljahr begann: Die Demokraten drohten, die Wahl zu boykottieren und erreichten unter der Vermittlung bzw. dem Druck von USA und EU Zugeständnisse. Eine Übergangsregierung mit von der DP nominierten Mitgliedern wurde zur Vorbereitung der Wahl eingesetzt. Die DP durfte auch einen neuen Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission nominieren. Wegen des Streits wurde der Urnengang um eine Woche vom 18. auf den 25. Juni verschoben.

Dabei geht es im innenpolitischen Konflikt weniger um ideologische oder inhaltliche Meinungsunterschiede in Sachfragen als um die Verteilung von Posten im Verwaltungsbereich. Bei einem Machtwechsel wird in dem armen, von Korruption, Arbeitslosigkeit und Auswanderung geprägten Land hier von der höchsten bis zu den niedersten Ebenen das Personal ausgetauscht. Ob man an Posten im öffentlichen Bereich gelangt, ist für das Schicksal so mancher Familie entscheidend.

Sozialisten und Demokraten sind sich aber etwa im Ziel einig, dass die EU so rasch wie möglich Beitrittsverhandlungen mit Albanien aufnimmt. Das Land hatte 2009 die EU-Mitgliedschaft beantragt, 2014 wurde ihm der Status eines Kandidatenlandes zuerkannt. Brüssel pocht aber vor allem noch auf eine weitere Reform des Justizsystems, in dem die Korruption besonders hartnäckig zu sein scheint, und die konsequente Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. In den Fokus rückte hier zuletzt insbesondere der Cannabis-Anbau und -Handel.

Ansonsten gilt für jede albanische Regierung: Sie muss die wirtschaftliche Entwicklung fördern. Das monatliche Durchschnitts-Salär liegt bei 340 Euro. Nur 2,9 Millionen der albanischen Bürger leben im Land, 1,2 Millionen den Großteil des Jahres im Ausland und schicken Geld nach Hause, das sie dort verdienen und mit dem sie das Überleben ihrer Familien sichern.

Die PS hat bisher mit der Sozialistischen Integrationsbewegung (LSI) in einer Koalition regiert. Laut den Umfragen könnten sie es dieses Mal schaffen. Die Wahllokale haben bis 19.00 Uhr geöffnet. Rund 3.000 einheimische und internationale Wahlbeobachter sind im Einsatz.

(APA/dpa)