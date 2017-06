Baustart soll sich aber nicht verzögern - © APA

Der Parlamentsumbau dürfte sich bereits in der Anfangsphase verzögern. Die Baumeisterausschreibungen um rund 50 Mio. Euro wurden widerrufen, berichtete die “Presse” am Freitag. Alle drei im offenen Verfahren abgegebenen Angebote lägen deutlich über der festgesetzten Kostenobergrenze, heißt es in einem Schreiben der Parlamentsgebäudesanierungs GmbH, das der APA vorliegt.