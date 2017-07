Umstrittene Justizreform in Polen an Ausschuss verwiesen

Proteste vor dem polnischen Parlament gegen Justizreform - © APA (AFP)

Die Verabschiedung der umstrittene Justizreform in Polen ist einen Schritt näher gerückt. Die Abgeordneten des Sejm verwiesen das Gesetz am Mittwoch zur weiteren Beratung an den zuständigen Parlamentsausschuss, der sich umgehend damit befassen dürfte.