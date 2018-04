Parlaments-Reden sollen ins Internet, Finanzierung offen

Das Parlament will die Reden der Abgeordneten künftig nicht nur live im Internet übertragen, sondern die Videos mit den Redebeiträgen auch nachher online zur Verfügung stellen. Im "Kurier" (Dienstag-Ausgabe) kolportierte Überlegungen für ein "Parlaments-TV" werden vom Parlament bestätigt. Über die Finanzierung gibt es aber noch keinen Konsens - die Pläne hängen damit in der Luft.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich im Budgetausschuss am Montag für eine Aufstockung des Parlamentsbudgets ausgesprochen. Details wurden in einer Präsidialsitzung am Abend besprochen, wo Sobotkas Pläne aber auf Widerspruch gestoßen sind. Laut “Kurier” geht es u.a. um eine Mio. Euro mehr pro Jahr für Veranstaltungen, 600.000 Euro pro Jahr für die Fortbildung von Abgeordneten und 650.000 Euro für ein Parlamentsfernsehen.