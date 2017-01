Parlament in Ankara stimmt über Erdogans Präsidialsystem ab

Erdogan kämpft um mehr Macht - © APA (AFP)

Das Parlament in Ankara will am Samstag über die Verfassungsreform für das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei entscheiden. Die Abgeordneten streiten seit knapp zwei Wochen über die Verfassungsreform, die dem Präsidenten deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament im Gegenzug schwächen würde.