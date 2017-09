Parkschaden bei Interspar – Polizei sucht Augenzeugen

Am Freitag gegen 10:30 Uhr fuhr eine unbekannte Fahrzeuglenkerin mit einem silbernen bzw. grauen Pkw mit Bregenzer Kennzeichen aus einer Parklücke beim Interspar in Bregenz und streifte dabei ein abgestelltes Fahrzeug, welches dadurch stark beschädigt wurde. Mehrere Zeugen versuchten die Frau in ihrem Pkw durch Winken zum Anhalten zu bewegen, was jedoch misslang.

Da die Fahrzeughalterin bzw. das Kennzeichen bislang unbekannt ist, ersucht die Polizeiinspektion Bregenz, Personen, welche diesen Vorgang beobachtet haben, sich zu melden. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin müsste auf der Beifahrerseite beschädigt sein.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Bregenz (Tel. +43 (0) 59 133 8120) erbeten.

