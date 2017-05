Parkplatz in St. Pölten wegen Wasserrohrbruchs überflutet

Die Feuerwehr hatte alle Hände und Schläuche voll zu tun - © APA (FF ST. PÖLTEN-STADT)

Wegen eines Wasserrohrbruchs ist ein großer Parkplatz in St. Pölten Montagfrüh binnen kürzester Zeit überflutet worden. Das Wasser stand so hoch, dass es bereits drohte, in mehrere Pkw einzudringen, berichtete die mit den Abpumparbeiten beschäftigte Feuerwehr der NÖ Landeshauptstadt.