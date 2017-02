Parkpickerl-Befragung in Hietzing startet Ende Februar

Parkpickerl oder nicht? - © APA (Fohringer)

In Kürze können die Bewohner von Hietzing über die Einführung des Parkpickerls abstimmen. Derzeit werden die Fragebögen gedruckt, Ende Februar bzw. Anfang März sollen sie in den Postkästen der Bürger landen. Als letztes Rücksendedatum gilt der 20. März, das Ergebnis der Auszählung wird für den 31. März erwartet, kündigte Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) in einer Aussendung am Montag an.