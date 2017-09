„Parki“ verzeichnet Besucherplus

Lustenau Das „Parki“ in Lustenau, wie es von den Badefans genannt wird, gehört zu den beliebtesten Freibädern in der Region. Seit mittlerweile über 50 Jahren bietet das Parkbad den Wasserratten uneingeschränkten Badespaß. Rund um Sportbecken, Riesenrutsche und Sprungturm sorgen ein Fußballplatz, Tischfußball und Tischtennis, Beachvolleyball oder Freiluftschach für sportliche Abwechslung.

128 Betriebstage im Parkbad Lustenau

Vier Monate dauerte die Sommersaison 2017 im Lustenauer Parkbad und die Verantwortlichen der Marktgemeinde können zufrieden auf den Sommer zurück blicken: „Wir hatten 2017 insgesamt 77.886 Besucher im Parki – das sind 10 Prozent mehr als im Vorjahr und etwa 5.000 Besucher mehr als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre“, erklärt dazu Franz Kullich von der Sportabteilung. Rund 1.100 Einzelpersonen und über 300 Familien haben dabei auch die günstigen Angebote von Saison- und Familiensaisonkarten in Anspruch genommen. Damit verzeichnet das Parkbad sowohl von der Besucherzahl, als auch von den Eintrittsgeldern her eine zufriedenstellende Saison. An insgesamt 128 Tagen hatte das „Parki“ in diesem Sommer geöffnet und musste nur 12 Tage witterungsbedingt die Türen geschlossen halten. „Erfreulich auch, dass an den gesamten Betriebstagen keine schwereren Unfälle zu verzeichnen waren“, so Kullich abschließend. MIMA