Parken im Zentrum im Visier

Lustenau. Die äußerst unbefriedigende Parkplatzsituation vor dem Ärztehaus Schillerstraße soll nicht länger so hingenommen werden. „Ein Straßenbild wie in den Siebzigerjahren muss wirklich nicht sein“, macht Mobilitätsgemeinderat Dietmar Haller seinem Ärger Luft. Außerdem kommt es durch Fahrzeuge, die am Straßenrand abgestellt sind, auf der verbleibenden Spur seit Jahren zu gefährlichen Situationen für die Verkehrsteilnehmer. Eine Lösung sieht Dietmar Haller in der vorhandenen öffentlichen Tiefgarage des Kronen-Areals. Er informiert, dass die Marktgemeinde hier über 30 Plätze verfügt, die sie im Zuge des damaligen Neubaus im Jahr 2000 erwarb. Davon sind sechs Parkplätze für die Fahrzeuge der Polizeiinspektion Lustenau reserviert und drei für Fahrzeuge der Marktgemeinde Lustenau. Die für Polizei und Gemeinde reservierten Parkplätze sind mit Täfelchen gekennzeichnet, weiß Haller.

Kostenlose Tiefgaragen-Parkplätze

Mitten im Zentrum stehen also 21 Plätze in der Tiefgarage des Kronen-Areals zur Verfügung. Allerdings scheint diese Möglichkeit kaum jemand zu kennen und daher bleiben die Parkplätze, zumindest für den zugedachten Zweck, ungenutzt. Genau das soll sich jetzt ändern. Dietmar Haller will die gratis Plätze für die Parkdauer von 90 Minuten als Kurzparkzone einerseits durch eine noch bessere Beschilderung der Zufahrt sichtbar machen. Andererseits soll der Bevölkerung dieses bestehende Angebot der Gemeinde durch eine Öffentlichkeitskampagne erneut ins Bewusstsein gerufen werden. In den Ordinationen des Ärztehauses wäre außerdem ein entsprechender Hinweis an die Patienten hilfreich, merkt Dietmar Haller an. „Die sehr unbefriedigende Parkplatzsituation in der Schillerstraße vor dem Ärztehaus könnte somit durch parkieren der Fahrzeuge aller gehfähigen Personen in der Tiefgarage des Kronen-Areals kurzfristig und nachhaltig gelöst werden“, so der Mobilitätsgemeinderat.

Tiefgarage im Zentrum

Um den Bau einer großen Tiefgarage im Zentrum geht es indes Tiefbaugemeinderat Martin Fitz. „Es braucht endlich im Zentrum von Lustenau eine große übersichtliche und öffentlich nutzbare Tiefgarage, wie dies in anderen Städten und Gemeinden längst üblich ist“, so Fitz. Nur so kann künftig der ruhende Verkehr von wertvollen Plätzen und dem Straßenraum des Zentrums benutzerfreundlich in den Untergrund verlegt werden, ist er überzeugt. Davon verspricht er sich mehr Lebensqualität durch die neu entstehende Wohlfühlatmosphäre. Bis es so weit ist, wird zunächst die Beschaffenheit des zentralen Kiesparkplatzes ohne Parkordnung verbessert. Es soll daraus ein ebener, geteerter Platz mit Zufahrten werden, den nicht zuletzt auch die vielen Veranstaltungsbesucher des Reichshofsaals am Abend gut und sicher benützen können.