Pariser Louvre verzeichnete im Vorjahr 8,1 Mio. Besucher

Der Pariser Louvre freut sich über 8,1 Mio. Besucher im Jahr 2017 und somit über ein Besucherplus von rund zehn Prozent. Noch im Jahr davor hatte das Museum unter einem allgemeinen Rückgang der ausländischen Besucher in Paris gelitten, wie die Museumsdirektion am Montag bekannt gab. 2017 kamen die ausländischen Touristen wieder vermehrt in Frankreichs Hauptstadt.

Die größten Gruppen stammen aus den USA, China, Großbritannien und Deutschland. Zurückgeführt wird das Besucherplus im Louvre auch auf die große Vermeer-Ausstellung, die von 325.000 Menschen besucht wurde.