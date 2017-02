Pariser Künstlerin will Skulptur auf den Mond schicken

Die Künstlerin mit der ins All zu schickenden Skulptur - © APA (AFP)

Die Pariser Künstlerin Anilore Banon hat hochfliegende Pläne: Sie will eine Skulptur auf den Mond bringen. Das Kunstwerk mit dem Namen “Vitae” (Leben) hat die Form einer Blüte. Am Samstag startet ein Raumtransporter mit einem Modell von Florida aus zur Internationalen Raumstation. Auf der ISS will die Künstlerin testen lassen, wie sich das Material im All verhält.