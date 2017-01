Pariser Konferenz für Frieden in Nahost

Wann wird hier Frieden herrschen? - © APA (AFP)

Zahlreiche Staaten werben am Sonntag (9.30 Uhr) bei einer Nahost-Konferenz in Paris für neue Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern. An dem Treffen nehmen mehr als 70 Staaten und internationale Organisationen teil – nicht aber die beiden Konfliktparteien.