Paris und Berlin einig bei EU-Verteidigungspolitik

Von der Leyen: "Wir arbeiten auf eine Armee der Europäer hin" - © APA (Archiv/AFP)

Vor ihrem Ministertreffen in Paris haben Deutschland und Frankreich nach einem Bericht des “Spiegels” eine gemeinsame Linie in der EU-Verteidigungspolitik gefunden. Sie seien sich einig über die Bedingungen zur Teilnahme an der geplanten verstärkten militärischen Zusammenarbeit der EU-Länder, meldete das Nachrichtenmagazin am Samstag.