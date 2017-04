Paris St. Germain mit 5:0-Heimsieg über Monaco im Cup-Finale

PSG ließ Liga-Spitzenreiter Monaco keine Chance - © APA (AFP)

Frankreichs Fußball-Serienmeister Paris Saint-Germain steht nach einem 5:0-Heimsieg über den Champions-League-Halbfinalisten und Ligue-1-Spitzenreiter AS Monaco zum dritten Mal in Folge im Cup-Finale. Bei den Gästen hatte das Cup-Halbfinale keine Priorität, die Monegassen traten in Paris ohne einen einzigen der üblichen Stammspieler an.