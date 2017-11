Paris SG baute Vorsprung auf AS Monaco aus

Paris Saint-Germain hat die Tabellenführung in der Ligue 1 ausgebaut. Der französische Fußball-Vizemeister setzte sich am Samstag gegen den FC Nantes mit 4:1 (2:0) durch und hat als noch ungeschlagener Spitzenreiter nach 13 Runden nun sechs Punkte Vorsprung vor AS Monaco. Der Meister hatte am Freitagabend gegen Amiens nur 1:1 gespielt.

Uruguays Stürmerstar Edinson Cavani, der am Dienstag im Länderspiel gegen Österreich getroffen hatte, erhöhte mit einem Doppelpack (38., 79.) seine Trefferausbeute auf 15 und führt die Torschützenliste damit an. Angel di Maria (42.) und Javier Pastore (65.) erzielten die weiteren Treffer der Pariser.