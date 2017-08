Paris Saint-Germain holte nach Neymar auch Mbappe

Diese wird laut französischen Medienberichten fällig, wenn die Pariser auch 2018/19 in der Ligue 1 spielen, wovon auszugehen ist. Mit diesem Leihvertrag und der praktisch fixen Transferklausel im kommenden Jahr umgeht der von Besitzern aus Katar kontrollierte Hauptstadt-Club zusätzliche Probleme mit dem Financial Fairplay der UEFA, nachdem Anfang August bereits der Brasilianer Neymar um 222 Millionen vom FC Barcelona geholt worden war.

Jung-Nationalspieler Mbappe, der nun die Nummer zwei in der Liste der teuersten Transfers der Geschichte ist, stammt aus der Banlieue Bondy aus dem Department Seine-Saint-Denis, das unmittelbar östlich von Paris liegt. “Ich komme mit viel Stolz zu Paris Saint-Germain”, erklärte Mbappe in einer Vereinsmitteilung. “Alle Jugendlichen aus der Region Paris träumen oft davon, das blaurote Trikot zu tragen und die einmalige Atmosphäre im Prinzenpark-Stadion zu genießen.”

Mbappe hat trotz seines jungen Alters bereits 60 Profi-Einsätze für Monaco absolviert und kam dabei auf 27 Tore sowie 16 Vorlagen. In der vergangenen Saison, in der Monaco neben dem nationalen Titel auch noch ins Champions-League-Halbfinale eingezogen war, absolvierte er 44 Pflichtspiele (26 Tore) für die Monegassen. In Paris soll der Teenager pro Saison 18 Millionen Euro netto verdienen.

(APA/dpa/ag.)