Paris Saint-Germain fixierte mit 7:1-Sieg den Meistertitel

Paris Saint-Germain ist nach einem Kantersieg zum siebenten Mal französischer Fußball-Meister. Das Starensemble feierte am Sonntagabend einen 7:1-(4:1)-Erfolg gegen den Tabellenzweiten AS Monaco. Durch den Sieg, der eine wahre Machtdemonstration war, ist PSG mit 17 Punkten Vorsprung schon fünf Runden vor Saisonende nicht mehr einzuholen.

Paris Saint-Germain rückte nach vier Titeln zwischen 2013 und 2016 die Hierarchie in der Ligue 1 wieder zurecht. In der vergangenen Saison hatte PSG mit dem Achtelfinal-Out in der Champions League gegen Barcelona (1:6 nach 4:0 im Hinspiel) und der Ablösung durch Monaco gleich zwei herbe Rückschläge zu verarbeiten.