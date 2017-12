Paris nach Kombi-Abfahrt in Bormio vor Mayer

Der Südtiroler Skirennläufer Dominik Paris liegt nach Absolvierung der Abfahrt bei der ersten Weltcup-Kombination dieses Winters in Bormio in Front. Der Sieger der Spezialabfahrt am Vortag nahm dem Kärntner Matthias Mayer am Freitag 0,21 Sekunden ab. Vincent Kriechmayr ist mit 0,52 Sekunden Rückstand Vierter. Um 15.00 Uhr folgt der zweite Teil des Bewerbs, ein Slalom-Durchgang.

Kombi-Spezialist Alexis Pinturault gelang eine starke Fahrt. Der Franzose liegt nur 1,65 Sekunden hinter dem Führenden. Bei Kombinations-Weltmeister Luca Aerni sind es 3,23 Sekunden, der Schweizer schaffte es nicht unter die besten 30 der Abfahrt.