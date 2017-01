Paris macht Schadstoff-Pickerln für Autos verpflichtend

Paris kämpft gegen die Luftverschmutzung durch den Verkehr - © APA

Weiterer Schritt im Kampf gegen die gefährliche Luftverschmutzung in Paris: Von diesem Sonntag (15. Jänner) an sind Schadstoff-Pickerln für Autos verpflichtend. Paris ist damit die erste französische Stadt, die eine solche Umweltzone (“Zone a circulation restreinte”) einführt. Wie das Rathaus am Freitag auf Anfrage bestätigte, gilt die Vignettenpflicht auch für ausländische Fahrzeuge.