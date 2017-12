Paris gewann Bormio-Abfahrt vor Svindal und Jansrud

Der Südtiroler Ski-Rennläufer Dominik Paris hat am Donnerstag zum zweiten Mal nach 2012 die Herren-Abfahrt in Bormio gewonnen.

Für Paris war es der erste Podestplatz seit dem Weltcup-Finale der vergangenen Saison in Aspen, wo er die Abfahrt gewonnen und im Super-G Platz zwei belegt hatte. “Es war nicht so eine schlechte Fahrt. Ein paar Fehler habe ich gehabt, aber ich glaube, ich habe den Schwung ganz gut mitgenommen. Super happy, dass ich wieder einmal vorne bin”, sagte Paris im ORF-Interview. “Ich fühle mich wohl da”, fügte er nach seinem zweiten Sieg auf der Stelvio hinzu.

Hinter Reichelt, der im oberen Teil eine bessere Platzierung liegen ließ, landete Olympiasieger Matthias Mayer auf dem sechsten Platz. Max Franz kam als Achter ebenfalls in die Top Ten, die Otmar Striedinger (17.), Romed Baumann (26.) und Vincent Kriechmayr (28.) im ersten Rennen nach Weihnachten klar verpassten. Kriechmayr war bis zur vorletzten Zwischenzeit schneller unterwegs als Paris, kassierte dann durch einen schweren Fehler aber noch knapp zweieinhalb Sekunden Rückstand.

Nachdem es am Vortag heftig geschneit hatte, waren die Pistenarbeiter am Vormittag intensiv beschäftigt, wodurch sich der Start des Rennens um eine Dreiviertelstunde nach hinten verschob. Die Ideallinie war jedoch durch Neuschnee praktisch nicht beeinträchtigt. “Die Piste ist in einem perfekten Zustand”, lobte Paris sogar.