Im Zusammenhang mit den schweren Terroranschlägen in Paris im November 2015 sind in Belgien zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Beide stünden in Verdacht, "an den Aktivitäten einer Terrorgruppe" teilgenommen zu haben, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Einer der beiden Verdächtigen, Ayoub B., sitze seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Er wurde nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga schon einmal in dem Fall festgenommen, dann aber wieder freigelassen. Der zweite Verdächtige, Soufiane A. A., sei unter Auflagen freigelassen worden, hieß es. Am 13. November 2015 hatten mehrere Islamisten-Kommandos zusammen 130 Menschen in Paris ermordet.