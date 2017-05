Parfum-Dieb in Feldkirch festgenommen

Die Vorarlberger Polizei hat einen mehrfachen Parfum-Dieb festgenommen. - © Bilderbox

Die Vorarlberger Polizei hat am Samstag einen 41-jährigen, in Polen wohnhaften, Parfum-Dieb verhaftet. Er wurde auf der Flucht verhaftet, nachdem er in der Feldkircher Innenstadt auf Frischer Tat ertappt wurde. Ihm wird vorgeworfen, für mehrere weitere Parfum-Diebstähle verantwortlich zu sein.