Ein 71-jähriger Deutscher ist am Dienstag beim Paragleiten nahe des Achensees in Tirol (Bezirk Schwaz) abgestürzt und verletzt worden. Der Mann hakte dabei mit seinem Schirm bei einer Straßenlaterne ein, sagte ein Polizist der APA. Die genaue Ursache für den Absturz war vorerst nicht bekannt. Der Deutsche war ansprechbar und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.