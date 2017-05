Am Gaisberg in der Stadt Salzburg ist am Dienstagnachmittag ein 48-jähriger Paragleiter schwer verunglückt. Der Einheimische war aus bisher nicht bekannten Gründen in steiles und unwegsames Gelände abgestürzt und blieb unweit vom Gaisberg-Rundwanderweg liegen. Trotz seiner schweren Verletzungen konnte der Verletzte per Handy noch einen Bekannten erreichen und ihn vom Absturz informieren.

Zwei Wanderinnen, die zufällig in der Nähe des Absturzortes unterwegs waren, leisteten dem am Boden liegenden Mann Erste Hilfe. Bergrettung und Berufsfeuerwehr bargen den Verletzten mit einer Trage aus dem steilen Gelände. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 48-Jährige per Tau vom Rettungshubschrauber geborgen und ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. (APA)