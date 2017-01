Para Ice Hockey: Fabian Burtscher stellt Team in Vorarlberg zusammen

Der Nationalspieler weiß wie viel Aufholbedarf das Para Ice Hockey in Vorarlberg noch vor sich hat. Seit drei Jahren spielt er selbst Para Ice Hockey. Früher pendelte Fabian nach Wien und Kapfenberg zu den Trainingscamps. Im September hat er sich zusammen mit der Familie Taucher entschlossen, sich für diese Sportart in Vorarlberg einzusetzen.

Jeder ist willkommen

Angefangen hat alles im September. Seit dem trainiert der Bludenzer mit drei Kindern. Für den Nationalspieler ist wichtig, dass jeder für ein Schnuppertraining vorbeikommen kann. Sein Wunsch ist es, in Zukunft ein ganzes Team für ein Ice Hockey Match auf die Beine zu stellen. Auch für nicht behinderte stehen die Türe immer offen. “Jeder, der Lust und Laune hat, kann spielen”, so der Bludenzer.

EHC Lustenau stellt Eiszeit zur Verfügung

Lange war der junge Vorarlberger auf der Suche nach einer Eizeit in einer Halle. In Feldkirch und Dornbirn war es leider nicht möglich. Dann kam der Eismeister vom EHC Lustenau auf den Nationalspieler zu und bot ihm die Eisfläche an. “Ich dem EHC Lustenau nochmal danken, dass sie uns diese Eiszeit zur Verfügung stellen”, so der Bludenzer. So hat das Team um Fabian die Möglichkeit auf einem Drittel der Eisfläche zu trainieren. Jetzt trainieren sie jede zweite Woche um 17:50 in der Rheinhalle.

Olympiaqualifikation scheitert am Geld

Im Februar war das Nationalteam in Serbien und haben die C-WM gewonnen. Im Dezember hatten sie die Möglichkeit auch bei der B-WM teilzunehmen. Leider reichte das Geld des Verbandes nicht aus und sie konnten an diesem Wettkampf nicht teilnehmen. Die B-WM wäre die Qualifikation für die Paralympischen Spiele gewesen. Jetzt trainiert das Nationalteam fleißig weiter und versucht sich für die nächsten Paralympischen Spiele zu qualifizieren.