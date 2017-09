Papst wird von Konservativen der “Häresie” beschuldigt

Franziskus hatte zu mehr Barmherzigkeit aufgerufen - © AFP

Nachdem Dutzende konservative katholische Theologen, Priester und Religionsvertreter Papst Franziskus in einem offenen Brief ketzerisches Verhalten vorgeworfen haben, hat der Vatikan am Montag den Zugang zur Webseite gesperrt, mit der man die Initiative gegen das päpstliche Schreiben “Amoris Laetitia” unterstützen kann. Dies berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.