Papst-Video: Pfarren müssen mehr als Büros sein

Papst ruft Pfarren auf, auf die Menschen zuzugehen - © APA (AFP)

Papst Franziskus hat in seiner monatlichen Videobotschaft für September Pfarren aufgerufen, sich der umgebenden Gesellschaft zu öffnen. Sie müssten “in engem Kontakt mit dem Zuhause der Leute stehen, mit dem Alltag der Gesellschaft”, sagte er laut Kathpress in dem rund einminütigen Clip, den der Vatikan am Freitag veröffentlichte.