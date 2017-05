Papst spricht Hirtenkinder von Fatima heilig

Volles Programm für den Pontifex im portugiesischen Wallfahrtsort - © APA (AFP)

Hundert Jahre nach der ersten überlieferten Marien-Erscheinung von Fatima spricht Papst Franziskus am Samstag in dem portugiesischen Wallfahrtsort zwei Hirtenkinder heilig. Den beiden damals neun und sieben Jahre alten Geschwistern und ihrer zehnjährigen Cousine Lucia dos Santos soll der Überlieferung zufolge am 13. Mai 1917 in einer Grotte nahe dem Dorf Fatima die Jungfrau Maria erschienen sein.