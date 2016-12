Papst spendet sechs Millionen Euro für Ukraine

Das Geld soll über den päpstlichen Rat “Cor unum” an Bedürftige in den umkämpften Regionen Donezk und Luhansk, sowie in Saporischschja, Charkiw und Dnipro (früher Dnipropetrowsk) ausgegeben werden. Religionszugehörigkeiten spielten keine Rolle, hieß es.

Unterstützung für 20 Großprojekte

Unterstützt werden den Angaben zufolge 20 Großprojekte mit bis zu 250.000 Euro und 39 weitere Initiativen mit bis zu 20.000 Euro. Dabei geht es um die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wohnungen sowie um Hilfen im Bereich Medizin und Hygiene. Nach dem Aufruf des Papstes war auch in österreichischen Pfarren für die Ukraine gesammelt worden. Der Vatikan erinnerte daran, durch den Ukraine-Konflikt seien nach UNO-Angaben seit April 2014 rund 9.760 Menschen getötet und 22.780 verwundet worden.

(APA)